Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 9 ayında gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı işlemlerle mücadele kapsamında yürüttüğü sonradan ve ikincil kontrol denetimlerinde önemli sonuçlar elde etti. Yapılan denetimlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artışla toplam 8,8 milyar TL ek tahakkuk ve para cezası uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı gümrük ve dış ticaret denetimlerini usulsüz işlemlere karşı kararlılıkla sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yeni nesil veri analiz sistemleri ve teknoloji destekli denetim araçları etkin şekilde kullanıldı. Bu kapsamda, firmaların geçmiş işlemleri Bakanlık Müfettişleri tarafından Sonradan Kontrol Denetimine, tescil edilmiş gümrük beyannameleri ise 18 Bölge Müdürlüğü'ndeki Kontrol Şubeleri tarafından İkincil Kontrol İncelemesine tabi tutuldu.

İLK 9 AYDA YAPILAN DENETİMLERLE

Sonradan kontrol denetimleri sonucunda yüzde 32 artışla 1,6 milyar TL, ikincil kontrol incelemeleri neticesinde yüzde 149 artışla 7,2 milyar TL olmak üzere toplam 8,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu denetimlerin 5 bin 503 firma ve 51 bin 649 gümrük beyannamesi üzerinde yapıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, 'Mevzuata uygun şekilde yükümlülüklerini yerine getiren dürüst ticaret erbabının korunması ve usulsüz işlemlerle haksız rekabet yaratanlara karşı etkin mücadele sürdürülmektedir.' ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, gümrük ve dış ticaret işlemlerinin şeffaf, hızlı ve güvenli biçimde yürütülmesi amacıyla denetim ve incelemelerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.