2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili dosya derinleştikçe Kurtlar Vadisi dizisini hatırlattı. Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimat vererek şehir kameralarının tüm kör noktalarının değiştirildiği belirlendi.

TUNCELİ (İGFA) - Gülistan Doku dosyası, Türkiye'de faili meçhul cinayet dosyalarının yeniden açılmasını gündeme getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olarak rafa kaldırılan tüm dosyaların yeniden açılması talimatı verdiği öğrenildi.

Gülistan Doku dosyasında Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimat vererek şehrin kameralarının tüm kör noktalarının değiştirilmesini istediği ortaya çıktı. Dosyada araştırma derinleştikçe Kurtlar Vadisi dizisini hatırlattı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasından 2 gün sonra Aselsan yetkilisinin emniyeti arayarak kameraların açı değişimi ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kamera açılarıyla ilgili, 'Ben talimat vermedim. İl Emniyet Müdürü bilir' demesi, o tarihlerde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'i hedef gösterdi.

Soruşturmanın genişletilerek süreceği öğrenildi.