Profesyonel müzik kariyerine ara verip öğretmenlik yapan, ardından evlenerek iki çocuk sahibi olan Güler Demir, uzun yılların ardından müziğe güçlü bir projeyle geri dönüyor.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı iletişimci Özgür Aras’ın prodüktörlüğünü ve süpervizörlüğünü üstlendiği projede Güler Demir, müzikseverlerle 10 ayrı Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe şarkısını buluşuyor.

Her biri canlı performansla kaydedilen bu 10 özel şarkı, 9 hafta boyunca her Çarşamba günü aynı anda tüm dijital platformlarda ve YouTube’da yayınlanacak. Canlı konser hissi uyandıran projede, Güler Demir 10 kişilik orkestrasıyla özel olarak tasarlanmış bir stüdyoda şarkılarını seslendirdi ve her parça için ayrı klipler çekildi.

ADDA Yapım etiketiyle hayata geçen projenin yapımcılığını Anıl Kumur, müzik direktörlüğünü Boygar üstlenirken; tüm düzenlemelerde Coşkun Ekşi, kreatif direktörlükte ise Burşem Ege imzası bulunuyor. Kliplerin tamamı ise yönetmen Can Bozoklar tarafından çekildi. Güler Demir, yalnızca Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe şarkılarından oluşan bu özel projeye “Gönlümde Güler Var – Sezen’e Selam, Yıldız’a Selam” adını verdi.

“Boynumuzu büken, içimizi ezen şarkıları söyledim. Bizi yakan bu şarkılar oldu… Ben de şarkılarımla eşlik edeceğim duygulara” diyen Güler Demir, projenin ardından müzikal yolculuğuna kendi söz ve bestelerinden oluşan yepyeni şarkılarla devam edecek.

Art arda yayınlanacak şarkılarının hem sonrasında sözü ve bestesi kendisine ait ilk yeni şarkısı 19 Ağustos 2025’te müzik severlerle buluşacak sanatçı müzik dünyasında uzun soluklu bir varlık göstermeye hazırlanıyor. Kapsamı, arka arkaya çekilen klipleri ve geniş tanıtım kampanyasıyla dikkat çeken proje, şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.