Geleneksel Babalar Günü Anketi sonuçlandı ve 2025’in sembol babası, sevgi dolu babalık yolculuğuyla gönülleri fetheden Giray Altınok oldu.İSTANBUL (İGFA) - Babalar Günü’nde, babaların sevgi ve emeklerini onurlandırmak için düzenlenen anket, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşti. KızlarSoruyor’un geleneksel 8. Babalar Günü Anketi sonuçlandı ve 2025’in sembol babası belli oldu. Giray Altınok, yüzde 26 oyla zirveye çıkarak bu yılın en çok takdir edilen babası unvanını kazandı.

Başarılı oyuncu Giray Altınok, 2024 yılında oğulları Emir’i kucaklamıştı. Sahnedeki sempatikliği ve başarısını, babalık yolculuğunda da sevgiyle parlatan Altınok, babalık yolculuğunda ailesine bağlılığı ve oğluna olan derin sevgisiyle öne çıktı.

Anket, babalıkta sevgi, fedakarlık ve bağlılığı öne çıkaran isimleri bir araya getirdi. İşte 2025’in sembol babası listesinde yer alan diğer isimler:

YUSUF YAZICI – Futbol sahalarının yıldızı, 30 Ocak 2025’te oğulları Mylan ile baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hem sahadaki azmi hem de babalık tutkusuyla bu yıldız, yüzde 20 ile ikinci sırada!

KADİR DOĞULU – Kadir Doğulu, 6 Mart 2025’te oğlu Aziz’i kucakladığında, “Vuslat” dizisindeki karakterinden ilham alarak Aziz ismini verdi. yüzde11 ile üçüncü sırada yer aldı!

KAAN YILDIRIM – Kaan Yıldırım, tüylü dostu Benek ile yaptığı paylaşımlar ve Fikret Hakan’a duyduğu sevgisiyle dikkat çekti. Oğlu Fikret Hakan’a babasının ismini verirken, yüzde11’lik oyu aldı.

ALPEREN DUYMAZ – 11 Ekim 2024’te oğlu Gün’ü kucaklayan Alperen, babalık konusunda da her geçen gün örnek olmaya devam ediyor. Sevgi dolu ve özverili babalık sergileyen Alperen, yüzde 16 ile listede beşinci sırada!

İLKER AKSUM – İlker Aksum, 3 Şubat 2025’te kızları Lila’yı kucaklayarak ailesine neşe kattı. “Hayatımızın rengi Lilamız” diyerek, minik prensesine olan sevgisini gösterdi. yüzde 8 ile altıncı sırada yer aldı.

CANSEL ELÇİN – Cansel Elçin, 31 Ocak 2025’te oğlu Atlas’ı kucakladı ve okyanuslardan biri olan bu ismi verirken, derin bir anlam taşıyan babalık yolculuğunu bizlere sundu. yüzde 8’lik oyla yedinci sırada!

Tüm babaların günü kutlanırken, anket sonuçları sevgi dolu aile portrelerini bir kez daha gözler önüne serdi.