Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2024 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödülleri kapsamında elde ettiği derecelerle erişilebilir ve kapsayıcı üniversite vizyonunu tescilledi.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 2024 Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödülleri kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

DEÜ, 112 üniversite arasında; 25 programla Engelsiz Program Nişanı kategorisinde Türkiye 2'ncisi,10 bayrakla Engelsiz Üniversite Bayrakları kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

ÖDÜLLER YÖK BAŞKANLIĞINDA TAKDİM EDİLDİ

Ödüller, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ile Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, farklı engel gruplarına yönelik fiziksel, dijital ve eğitsel erişilebilirlik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla; öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yaşamda eşit biçimde yer almasını hedefliyor. Elde edilen bu başarı, üniversitenin erişilebilirlik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği temelindeki kararlı yaklaşımının somut bir göstergesi oldu.