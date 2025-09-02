Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, 6 Eylül Cumartesi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularının 2 Eylül 2025 itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakan Bak, “Sevgili gençler, GSB Yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı! Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek gençlere seslendi.

Adalar’da endüstriyel balıkçılık yasağına tam destek...
Adalar’da endüstriyel balıkçılık yasağına tam destek...
İçeriği Görüntüle

Başvuruların e-Devlet platformu üzerinden yapılacağını belirten Bakan Bak, son başvuru tarihinin 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 23.59 olduğunu duyurarak, gençlere başvuru sürecinde kolaylıklar dileyerek, yurtların yeni eğitim yılında öğrencilerin konforlu bir barınma imkânı sunacağını vurguladı.

Kaynak: İGF