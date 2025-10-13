Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Kredi başvuruları için son tarih 17 Ekim 2025.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi: #GSBHEPYANINDA' ifadelerini kullandı.

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden online olarak yapılıyor.

Uygun adaylar, ihtiyaç durumuna göre değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Bakanlık, geç başvuru kabul edilmeyeceğini hatırlatarak, gençleri zamanında harekete geçmeye çağırdı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu için TIKLAYABİLİRSİNİZ

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.