Granfondo Bursa hazırlıkları kapsamında düzenlenen 'Parkura Doğru' buluşmasında bir araya gelen 120'ye yakın bisikletçi, 35 kilometrelik sürüşün ardından düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Etkinlikte kadın sporcuların yarışlarda daha fazla yer alması mesajı verildi.

BURSA (İGFA) - Granfondo Bursa hazırlıkları kapsamında düzenlenen 'Parkura Doğru' buluşmasında bir araya gelen 120'ye yakın bisikletçi, 35 kilometrelik sürüşün ardından düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Etkinlikte kadın sporcuların yarışlarda daha fazla yer alması mesajı verildi.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Granfondo Bursa, Mysia Yolları ve Spontan Bisikletliler Spor Kulübü paydaşlığında düzenlenen 'Granfondo Bursa Buluşması: Parkura Doğru' etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Nilüfer Kent Konseyi önünde toplanan yaklaşık 120 bisikletli, Başköy Mahallesi'ndeki Ertan Ayçetin Bisikletevi'ne uzanan 35 kilometrelik rotada hep birlikte pedal çevirdi. Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Resul Tarman da etkinliğe katılarak bisiklet tutkunlarını yalnız bırakmadı.

Sürüşün tamamlanmasının ardından, eski bir köy okuluyken restore edilerek bisiklet turizmine kazandırılan Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde bir buluşma gerçekleştirildi. Katılımcılar, söyleşi öncesinde tesisi gezerek bölgedeki konaklama ve kamp imkanları hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

UZMANLARDAN YARIŞ ÖNCESİ KRİTİK TAVSİYELER

Pedalüstümuhabbet'ten Burak Uyanık'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, sporcuları zorlu yarışa hazırlayacak önemli bilgiler paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca Granfondo parkurunu tanıtan ve Bursalı kadın bisikletçilerin hazırladığı videolar izletildi.

Etkinlikte ilk olarak söz alan Mysia Yolları Proje Sorumlusu Emre Genek, bölgenin antik dönemden günümüze uzanan tarihi dokusunu anlatarak, Nilüfer kırsalındaki 800 kilometreyi bulan doğa ve bisiklet parkuru ağı hakkında detaylı bilgiler verdi. Genek, proje kapsamında atıl durumdaki eski köy okullarının restore edilerek ücretsiz konaklama noktalarına dönüştürüldüğünü belirterek; bu noktalardan biri olan ve 2022'de hizmete açılan Ertan Ayçetin Bisikletevi'nin bugüne kadar 22 farklı ülkeden yüzlerce misafir ağırladığını sözlerine ekledi.

Ardından konuşan Spor Hekimi Doç. Dr. Pelin Yargıç da, uzun soluklu performans gerektiren yarışlarda bisikletli sağlığının korunması ve dikkat edilmesi gereken tıbbi süreçleri katılımcılara aktardı.

'Parkurda Daha Fazla Kadın Sporcu Görmek İstiyoruz' mesajının vurgulandığı etkinlikte, Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Özlem Sakarya ve Eskişehir Bisikletli Ulaşım Platformu Temsilcisi Ziya Bilgitoğlu da Granfondo deneyimlerini aktardı.

Özlem Sakarya, bisikletle 20 yıl önce tanıştığını ve o günden bu yana pedal çevirmeye devam ettiğini aktardı. Sakarya, kadın sporcuların donanıma ve bilgiye erişimde hala zorluklarla karşılaştığını belirterek yarış öncesi beslenme, antrenman planlaması ve yarış stratejisi konusundaki deneyimlerini paylaştı. Ziya Bilgitoğlu da domestik sürüş tekniğinin önemine değinerek, yarışlarda enerji yönetimi ve grup sürüşünün avantajları üzerine bilgiler paylaştı.

GRANFONDO BURSA 9 - 10 MAYIS'TA

Soru-cevap bölümü ve hediye takdiminin ardından sona eren etkinlikte bisikletliler, dönüş rotasında da birlikte pedal çevirerek geri döndüler. Grandfondo Bursa bu yıl 9-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinliğe katılmak isteyen www.granfondobursa.com web sitesinden detaylı bilgi alarak, kayıt yaptırabilecek.