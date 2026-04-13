KO-KART tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilen MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışında, micro, mini, junior ve senior olmak üzere 4 farklı kategoride 59 sporcu mücadele etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından hafta sonu iki gün boyunca büyük çekişmeye sahne olan yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oldu.

Micro Kategori

1. Ali Ersin Yücesan (Dynamic Racing Team)

2. Yiğit Nedim Çelik (BOM Karting Team)

3. Kerem Çelikyay (Dynamic Racing Team)

Micro Kadınlar Klasmanı

1. Nilhan Yeşiltay

2. Asena Elif Bilgili

Mini Kategori

1. Bulut Tırınk (Dynamic Racing Team)

2. Can Aras Akgün (Dynamic Racing Team)

3. Asil Özbahadır (Dynamic Racing Team)

Mini Kadınlar Klasmanı

1. Ela Yeşiltay

2. Tuğba Yeşiltay

3. Zeynep Çiçek

Junior Kategori

1. Uygar Arslan Birgili (DNR Karting Team)

2. Can Özler (DNR Karting Team)

3. Tuğra Fatinoğlu (Dynamic Racing Team)

Junior Kadınlar Klasmanı

1. Elif Yağmur Yeşiltay

Senior Kategori

1. Ateş Birinci (Emre Ergör Karting Team)

2. Uraz Fatinoğlu (Dynamic Racing Team)

3. Sarp Kayol (Emre Ergör Karting Team)

Senior Kadınlar Klasmanı

1. Zeynep Çukurova (Emre Ergör Karting Team)