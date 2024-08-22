Gölcük Belediyesi’ne ait su tankerleri, Kızılcahamam’da başlayarak Bolu Gerede ilçesine sıçrayan yangınla mücadeleye destek vermek adına bölgede çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanındaki afetlere anında yardım eli uzatan Gölcük Belediyesi, Ankara Kızılcahamam’da başlayarak Bolu Gerede’ye sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için ekiplerini böyleye gönderdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan belediyeye ait su tankerleri ve personel, Gerede’de devam eden orman yangını söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplere destek veriyor.

Yangın bölgesine giden ekiplere kolaylık dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Bu zamana kadar yaşanan yangın, sel ve deprem gibi felaketlerde Gölcük Belediyesi, tüm ekipleri ile afet bölgesinde afetzedelerin yanında oldu. Şimdi de Gerede’de yangın söndürme çalışmalarına destek verecekler. Rabbim; arkadaşlarımızın kazasız, belasız görevlerini tamamlayıp dönmelerini nasip etsin. Allah, memleketimizi de her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.