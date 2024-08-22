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Celal Bayar'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, çelenkler bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Törene Celal Bayar'ın yakınları ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Valimiz Erol Ayyıldız, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.