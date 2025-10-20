Gölcük Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz servis hizmeti ağına Düzce'yi de ekledi.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti ağını genişletiyor. İstanbul, Bursa ve Sakarya illerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik hizmetten artık Düzce'de eğitim gören üniversite öğrencileri de faydalanabilecek. Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, Gölcük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilecek.

Öğrencilere destek olmak için hizmet ağını genişlettiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Gençlerimizin eğitim yolculuklarını kolaylaştırmak ve ailelerimize destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz, koltuk sigortalı yeni servisimiz, müracaat sayısının yeterli olması halinde, 26 Ekim Pazar günü, saat 17.00'de, yeni açılan Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket edecektir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz' dedi.

Öte yandan ücretsiz ulaşım desteği hizmeti kapsamında Sakarya hattında ilk öğrenciler; Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket eden otobüs ile üniversitelerine ulaştırıldı. Üniversite öğrencileri, kendilerine sağlanan hizmet için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür ettiler.