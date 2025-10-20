Maltepe Belediyesi, kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli bir projeye imza attı. Kadın Öz Savunma Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilen öz savunma eğitim programı, kadınların hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmesini hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkı sunmak amacıyla başlatılan öz savunma eğitimleri, Maltepe Belediyesi Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda kadın öz savınma enstitüsü eğitmeni Sifu Rafet Uysal eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerde, kadınların savunma reflekslerini geliştirmeleri, özgüven kazanmaları ve olası tehditler karşısında soğukkanlılıklarını koruyarak kendilerini koruyabilmeleri amaçlanıyor.

Program, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilirken, başvurular doğrultusunda titizlikle planlanarak katılımcıların ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor.

Eğitim programı yalnızca fiziksel savunma becerilerinin kazandırılmasını değil, aynı zamanda sosyal farkındalığın artırılmasını da hedefliyor. Türkiye'de kadına yönelik şiddet oranlarının dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Maltepe Belediyesi, kadınların yaşamlarını güvence altına alacak projelere öncelik veriyor. Bu kapsamda belediye, sadece öz savunma eğitimiyle sınırlı kalmayıp; kadın sağlığı, hakları, dayanışması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında da çalışmalar yürütüyor. Yerel Eşitlik Eylem Planı ve Maltepe Belediyesi Stratejik Planı'na kadın haklarını dahil ederek, toplumsal eşitliği kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Eğitimlere katılan Maltepeli kadınlar, kazandıkları temel savunma becerileri sayesinde kendilerini daha güçlü ve özgüvenli hissettiklerini belirttiler. Etkinliğe katılan Maltepeli kadınlar, bu anlamlı projeyi hayata geçiren Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'e teşekkürlerini iletti. Maltepe Belediyesi, kadınların güçlenmesi ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri için benzer projelerle destek vermeye devam edeceğini açıkladı.