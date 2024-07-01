Gölcük Belediyesporlu 3 Taekwondo sporcusu, Kocaeli’de düzenlenen müsabakalarda şampiyon olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, spor alanında yaptığı yatırımlarla ilçede geleceğin yıldız sporcu adaylarını yetiştirmeye devam ediyor. Spora ve sporcuya yapılan yatırımlar ile çok sayıda başarıyı ilçeye kazandıran Gölcük Belediyesi sporcuları bir şampiyonlukla daha başarılarını perçinlediler. Son olarak Kocaeli’de düzenlenen il seçmelerinde Gölcük Belediyespor Taekwondo sporcuları; Nurcan İpek, Elif Usta ve Yusuf Atasoy, il birincisi olarak, Sivas'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandılar.

SEZER, SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Sporcuları kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Genç ve başarılı Taekwondocularımızı, yetişmelerinde büyük emekleri olan ailelerini ve antrenör Zabit Pustu'yu can-ı gönülden tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda da üstün başarılar diliyorum” dedi.