Gölcük Belediyesi yaz spor etkinlikleri kapsamında yoğun istek üzerine bu yıl ikinci kez düzenlenen Play Voleybolu Turnuvası, yüzlerce sporcunun katılımıyla tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcüklü spor tutkunları, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor etkinliklerini çok sevdi.

Etkinlikler kapsamında bu yıl yoğun istek üzerine ikinci kez düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvasına yine yüzlerce sporcu katıldı. Değirmendere sahilini spor coşkusu ile son bir ayda ikinci kez düzenlenen turnuvada 211 takım ve 455 sporcu yeteneklerini sergiledi. Tribünlerde taraftarların coşkulu destekleri ile oynan final müsabakası sonrasında turnuva sona erdi.

KUMDA YETENEK ŞOVLARI İZLEYENLERDEN BEĞENİ ALDI

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu parkı karşısındaki spor tesislerinde düzenlenen turnuva büyük rekabete sahne oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelimize çok teşekkür ediyorum” dedi.