İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmeleri amacıyla asayiş ve trafik tedbirlerini içeren bir genelge yayımladı. Genelgede, okul servis denetimlerinin artırılması, trafik eğitimleri, uyuşturucuyla mücadele ve güvenlik kameraları gibi önlemler öne çıktı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin bir genelge yayımladı. Genelgede okul güvenliği ve trafik düzenlemelerine yönelik kapsamlı önlemlere yer verildi.

Genelgenin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, genelgede okul servis araçları, şoförler ve rehber personellere yönelik denetimlerin artırılacağı, okul giriş-çıkış saatlerinde trafik ekipleri, yaya geçitleri ve hız kurallarına yönelik denetimlerini sıklaştıracağı, şoförler, rehber personel, öğretmenler, öğrenciler ve velilere trafik konulu eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1964685962195440095

Yeni eğitim öğretim dönemidne öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma, siber güvenlik ve trafik konularında eğitimlerin verileceğini duyuran Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelede okul yöneticileri, öğretmenler, STK temsilcileri ve velilere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirmeler yapılacağını kaydetti.

Okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulumunun süreceğinin belirtildiği genelgede internet kafe ve oyun salonları gibi iş yerlerine yönelik denetimler artırılacağı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Yeni eğitim öğretim yılının aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul yöneticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.