İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak inşa edilen Göl Gazinosu, Mutfak Müzesi ve sosyal tesis olarak 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'na hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahnesinde ağırladığı sayısız sanatçı, doğa içindeki eşsiz yapısı ve unutulmaz anılarıyla kent ve ülke tarihinde iz bırakan Kültürpark Göl Gazinosu’nu yeniden İzmirlilerle buluşturmak için gün sayıyor. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayı alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşık iki yıl önce başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yeniden inşa edilen Göl Gazinosu binası ve alanı tamamlayan yapay gölette son düzenlemelere geçildi. Tesis, 29 Ağustos – 9 Eylül arasında yapılacak 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) kapılarını açacak.

Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından, tarihi yapı hem estetik peyzaj düzenlemesi hem de teknik altyapısıyla yeniden hayat buldu.

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, gölette yaşanan su kaçakları izolasyon çalışmalarıyla giderildi. Ayrıca göletin sürekli temiz kalması için filtrasyon sistemi entegre edildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise 3 bin metrekarelik alanda tarihsel dokuyu koruyan bir peyzaj düzenlemesi gerçekleştirdi; geçmişteki ıhlamurlu meydan yeniden oluşturuldu.

HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık, “2023 yılının eylül ayında yer teslimi yapılan bir proje. Göreve geldiğimizde yüzde 40 seviyesindeydi. Çalışmaları hızlandırarak bugünlere getirdik. Şu an son aşamadayız, tamamlamak üzereyiz. Burası İzmir’in kültür hayatında önemli yer etmiş bir bölge. Gencinden yaşlısına hepimizin hatıralarının bulunduğu bir alan. Tarihi bir yapı olduğu için, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarına büyük özen gösterildi. Projeler bu şekilde hazırlandı. İzmir 1 Numaralı kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayladığı proje çerçevesinde projemizi sürdürdük ve tamamlıyoruz” diye konuştu.

MUTFAK MÜZESİ VE SOSYAL TESİS

Yenilenen Göl Gazinosu’nun bir bölümünün sergi salonu ve mutfak müzesi olarak hizmet vereceğini, diğer bölümünün ise İzmirlilerin keyifle vakit geçirebileceği bir sosyal tesis olarak işletileceğini ifade eden Onur Açık, “Burası 1930’lu yıllardan beri İzmirlilerin hayatında mihenk taşı olan bir yer. Eskiden gazino kültürü daha yaygındı. Burası ülkemizdeki sayısız sanatçıya ev sahipliği yapmış bir yer. Gazino kültürünün eskisi gibi yaygın olmaması nedeniyle alan Mutfak Müzesi olarak değerlendirilecek. Ayrıca Göl Gazinosu’nun bir kısmı da İzmir Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan Grand Plaza tarafından halkımızın kullanabileceği sosyal tesis olarak işletilecek” dedi.

ADA GAZİNOSU’NUN ÇALIŞMALARI SENEYE BAŞLAYACAK

Göl Gazinosu’nun yanı sıra Kültürpark’ın bir diğer sembol yapısı Ada Gazinosu süreci hakkında bilgi veren Onur Açık, “Ada Gazinosu’nda yürüttüğümüz çalışmalar sırasında sıva raspası uygulaması sonrası binanın statik olarak zayıf olduğu tespit edildi. Yıkılarak yeniden yapılması gündeme geldi. Bu doğrultuda bir rapor hazırlandı. Bu rapor ve proje İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunuldu. Ada Gazinosu restorasyon projesinden rekonstrüksiyon projesine döndürüldü. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli sürecin tamamlanmasının ardından önümüzdeki sene çalışmalara başlayıp hızla tamamlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültürpark’ın simge yapıları olan Ada ve Göl gazinoları, geçmişte Zeki Müren’den Barış Manço’ya, Nejat Uygur’dan Zeki Alasya-Metin Akpınar’a kadar pek çok sanatçının sahne aldığı yıldızlar geçidine ev sahipliği yaptı. Yenilenen Göl Gazinosu, bu mirası geleceğe taşıyarak yeni hatıraların mekânı olacak.