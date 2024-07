Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kenti, gökdelenleri ve ikonik mimarisiyle dünya genelinde tanınan bir metropol. Her biri farklı bir hikaye ve estetik değer taşıyan bu devasa yapılar, şehrin siluetine karakteristik bir güzellik katıyor.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Manhattan'ın göbeğinde yükselen bu binalar, hem mühendislik hem de mimarlık alanında başyapıtlar olarak kabul ediliyor.

O binaları sizler için görüntüledik.

İşte, New York'un en yüksek beş binası hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar:

1. Freedom Tower

11 Eylül saldırılarında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yerine inşa edilen Freedom Tower, Batı yarımkürenin en yüksek binasıdır.

104 katlı bu yapı, 2012 yılında tamamlandı ancak 2013 yılında tepesine anten kule monte edilmesiyle 541 metre yüksekliğe ulaşarak Empire State Binası'nı geride bıraktı ve New York’un en yüksek binası haline geldi. Şu anda dünyanın en yüksek yedinci gökdeleni olan Freedom Tower, New York'un simgesi haline geldi.

2. Empire State Building

1932 yılında tamamlanan Empire State Binası, uzun süre New York'un en yüksek binası olarak kabul edildi. 443 metre yüksekliğindeki 102 katlı bu bina, açık havalarda 80 mil mesafedeki beş eyaleti net şekilde görebiliyor.

33. ve 34. caddeler arasında yer alan bu ikonik yapı, kış aylarında alt katlarında yağmur yağarken üst katlarında kar yağmasıyla da dikkat çekiyor.

3. Bank of America Tower

ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Bank of America'ya ait olan bu bina, Midtown bölgesinde Bryant Park'ın karşısında yer alıyor.

366 metre yüksekliğindeki 54 katlı yapı, su ve elektrik tüketimini minimalize eden bir teknikle tasarlanarak dünyanın ilk ekolojik yapılarından biri olmuştur ve LEED Platinum sertifikasına sahiptir.

4. Chrysler Building

Art Deco mimarinin klasik örneklerinden biri olan Chrysler Binası, 319 metre yüksekliği ve 77 katıyla dikkat çekiyor.

42. Cadde ile Lexington Caddesi'nin kesiştiği noktada yer alan bu bina, New York'un en güzel binalarından biri olarak kabul edilmektedir ve çelik taşıyıcı sisteme sahip en yüksek tuğla bina olma özelliğini taşır.

5. The New York Times Building

2007 yılında açılan The New York Times Binası, Times Square bölgesinde yer alıyor ve The New York Times, The Boston Globe ve International Herald Tribune gibi gazetelere ev sahipliği yapıyor.

319 metre yüksekliğinde olan ve Chrysler Tower ile 4. sırayı paylaşan bu 52 katlı bina, 40. ve 41. caddelerin kesiştiği noktada bulunuyor.

6. World of Trade Center Building

New York'un en yüksek binalarından biri olan ve Dünya Ticaret Merkezi kompleksinde yer alan bina, 11 Eylül 2001'deki terör saldırısında yıkılan İkiz Kuleler'in ardından yeniden inşa edilmiştir.

Terör saldırısında tamamen yıkılan ve toplamda yedi binadan oluşan kompleksin tüm binaları kısmen ya da tamamen çökmüştü. 13 Kasım 2013'te tekrar açılan bu bina, 78 katlı ve 298 metre yüksekliğiyle New York'un en yüksek altıncı binasıdır.

İkiz Kuleler'in yerine inşa edilen tek bina olan Freedom Tower'ın hemen karşısında bulunan 4 numaralı bina, anıt olarak yapılan havuzlarla çevrilidir.

New York, bu görkemli yapılarla dolu şehirde ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor. Şehrin siluetini oluşturan bu binalar, mimari estetikleri ve tarihleriyle de büyük ilgi görüyor.