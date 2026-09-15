Göç yolculuğu sırasında yorgun düşerek Mudanya'ya gelen pelikan, Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle koruma altına alındı. Pelikan, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BURSA (İGFA) - Göç yolu üzerinde Mudanya'nın Güzelyalı sahiline gelen pelikan, uzun yolculuğun ardından yorgun ve güçten düşmüş halde bulundu. Güzelyalı Yat Limanı'ndaki sevimli misafir, Mudanya Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve bakımı gerçekleştirilen pelikan, daha kapsamlı tedavi sürecinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Mudanya Belediyesi, doğal yaşamına dönmesi için uzman ekiplerin gözetimine bırakılan pelikanın en kısa sürede sağlığına kavuşarak göç yolculuğuna kaldığı yerden devam etmesinin temenni etti.