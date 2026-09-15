2025 yılı sonbaharında başlayan Enez Öyküleri Yarışması'nda dereceye giren Anıl Topçu ve Ebru Asya'ya ödülleri Kartopu Enez Gönüllüleri salonunda takdim edildi.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - 2025 sonbaharında başlayan Ulusal Enez Öyküleri Yarışmasının plaket sunum töreni düzenlendi. 2025 Aralık ayı sonuna kadar gönderilen 79 öykü arasından seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren isimlere plaket ve belgeleri takdim edildi.

Seçici kurulda Zerrin Boratav Bağçivan, Suavi ve Nur İpek Önder yer aldı. 2026 Nisan ayında açıklanan sonuçlara göre yarışmada derece alan Anıl Topçu ve Ebru Asya, ödüllerini Kartopu Enez Gönüllüleri salonunda aldı. Erzurum'da yaşayan ve yarışmada ikinci olan Mete Öztürk ise törene katılamadı. Yarışma birincisi Anıl Topçu'ya, ayrıca Enez Belediye Başkanlığı adına Belediye Meclis Üyesi İsmail Esengin tarafından bir plaket daha verildi.

'ENEZ'İ BİLMEDEN KENT KÜLTÜRÜNE KATKI SUNULAMAZ'

Toplantıda, Enez Sahil Sakinleri ile Dayanışma Derneği'nin ilk yayını olan 'Öykülerle, Anılarla Enez' adlı kitap da tanıtıldı. Kitapta 20 yazarın 22 öyküsünün yanı sıra yarışmada derece alan öyküler de yer aldı.

Dernek Başkanı Ulaş Demiray, Enez'in 8 bin 500 yıllık tarihinin yanında yakın dönemde de çok zengin anılara ve olaylara ev sahipliği yaptığını belirterek, gençlerin bu geçmişten yeterince haberdar olmadığını söyledi. Demiray, kent kültürünü sahiplenmenin yolunun okumak, araştırmak ve sorgulamaktan geçtiğini vurguladı. 200 adet basılan kitabın 400 TL olduğu belirtildi.