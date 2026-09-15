Sapanca Gölü kıyısında kapılarını açtığı günden bu yana ziyaret akınına uğrayan ve çok beğenilen Huzur Koridoru, içerisinde bisiklet parkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, büfeler, fotoğraf çekim manzara noktaları, dinlenme alanları olan 2 kilometrelik ikinci etap projesiyle genişletiliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın 'Sapanca Gölü kıyılarını halka açacağız' sözleri sonrası başlayan süreç önemli bir noktaya geldi.

Kırkpınar bölgesinde başlayan Sapanca Park Projesi kapsamında kıyıdaki işgaller ortadan kaldırıldı, kıyı şeridi vatandaşlarla buluşmak için gün sayarken, bu projenin Sapanca ilçe merkezinden Serdivan Göl Park kıyılarına kadar olan 2. Etabı için ise çalışmalar kısa süre öncesinde başlamıştı.

HUZUR KORİDORU 2. ETAP GELİYOR

Serdivan kıyılarında ise eş zamanlı başlayan bir diğer proje olan Huzur Koridoru aylar içinde tamamlandı ve kapılarını açtığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Başkan Alemdar, bu koridorun Kartepe istikametine doğru uzanacağı 2. Etap Projesi'nin 5 Ekim 2026 tarihinde ihaleye çıkacağını duyurdu.

'KORİDOR 2 KİLOMETRE DAHA UZAYACAK'

Başkan Alemdar, 'Sapanca Gölü, dünyada eşi benzeri çok nadir bulunan, şehrimizin en değerli, en nadide emanetlerinden bir tanesidir. Vatandaşımızdan sözü aldığımız günden bu yana hep önceliğimiz oldu, bundan sonra da en hassas sorumluluğumuz olacak. Kıyılarını vatandaşlarımıza açmak için Kırkpınar bölgesinde başlattığımız Sapanca Park 1. Etap Projemiz, verdiğimiz sözün ilk adımı oldu. Gölün diğer kıyısında ise vatandaşın bu güzel doğaya erişimini, keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için Huzur Koridorumuzu kısa sürede tamamladık, hizmete aldık. Dönüşler harika oldu, insanımız burada nefes aldı. Şimdi ise 2. Etap için projemiz tamamlandı, ihale tarihimiz belli oldu. İnşallah Beşköprü'den SASKİ Göl Tesisleri'mize kadar Kocaeli istikametine 2 kilometre daha uzayacak. İnsanımız göl kıyısında aileleriyle keyifle vakit geçirecek, bisiklet sürecek, dolaşabilecek. Hayırlı uğurlu olsun' diye konuştu.

HUZUR KORİDORU'NUN 2. ETABINDA NELER OLACAK?

2 bin 100 metre uzunluğunda modern, güvenli oyun ekipmanları.

Fotoğraf çekim alanları, manzara noktaları.

Göl manzarasında spor imkânı sunacak 1.700 metrelik yürüyüş ve bisiklet yolu.

Bisiklet parkı, tamir istasyonları.

Işıklı modern oturma birimleri, panoramik göl manzaralı seyir ve dinlenme noktaları.

Güvenlik kamera sistemleri.

Modern aydınlatma sistemleri.

2 büfe, WC, mescit, otopark.