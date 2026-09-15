Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (SAMEK) yeni dönem kayıtları başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 7'den 70'e her yaştan vatandaşı sanat, meslek ve hobi eğitimleriyle buluşturduğu SAMEK'lerde yeni dönem kayıtları yoğun ilgiyle başladı.

Vatandaşların yeni beceriler kazandığı, meslek edindiği ve sosyalleştiği kurslara kayıtların açıldığı ilk günde 4 bin başvuru yapıldı.

15 farklı merkezde 130 farklı branşta gerçekleştirilecek kurslara başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek.

İLK GÜNDE 4 BİN BAŞVURU

Her yaştan vatandaşa ilgi duyduğu alanda kendini geliştirme imkânı sunan SAMEK'lere kayıtların açıldığı ilk günde 4 bin başvuru yapıldı. Geleneksel sanatlardan yabancı dile, bilişimden mutfak eğitimlerine, müzikten kişisel gelişime kadar birçok farklı alanda ücretsiz eğitimler gerçekleştirilecek.

130 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM

Yeni dönemde ahşap boyama, çini, ebru, hat, tezhip, resim, seramik, giyim, nakış, iğne oyası, yabancı dil, bilgisayar, mutfak, müzik, çocuk gelişimi ve kişisel gelişim başta olmak üzere birçok farklı alanda kurslar düzenlenecek.

Eğitimlerde katılımcılar yeni beceriler kazanırken ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme imkânı da bulacak.