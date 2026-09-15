Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır Temsilciliği ile Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) tarafından düzenlenen etkinlikte doğaseverler, Batman'ın Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi sınırlarında bulunan Zore Kanyonu'nda yaklaşık 4 saat süren yürüyüş gerçekleştirdi.

BATMAN (İGFA) - Diyarbakır'dan yola çıkan doğaseverler, yaklaşık 2 saatlik araç yolculuğunun ardından Sason'un Balbaşı köyüne ulaştı. Buradan yürüyüşe başlayan ekip, Zore Kanyonu boyunca ilerleyerek kanyonun sarp kayalıklarını, berrak sularını ve eşsiz doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Yaklaşık 4 saat süren doğa yürüyüşü, Acar Köyü Hasanlar Mezrası'nda sona erdi.

Etkinlik boyunca katılımcılar hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de yaz sıcaklarından uzaklaşarak kanyonun serin sularının ve doğal güzelliklerinin tadını çıkardı.

'ZORE KANYONU ADETA BİR ZAMAN YOLCULUĞU'

Yürüyüşe katılan DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şirin Zengin, Zore Kanyonu'nun bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirtti. Zengin, 'Batman'ın Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi sınırları arasında yer alan büyüleyici Zore Kanyonu'ndaydık. Sıcak yaz havalarından uzaklaşıp doğanın kalbinde nefes almak ve milyonlarca yılda şekillenmiş devasa kaya duvarları arasında yürümek bizler için adeta bir zaman yolculuğuydu' dedi.

Zore Kanyonu'nun dünyadaki önemli kanyonlarla benzer özellikler taşıdığını ifade eden Zengin, 'Ürdün'de Wadi Mujib, Yunanistan'da Vikos, ABD'de Zion ve İsviçre'de Aare Kanyonu gibi eşsiz jeolojik oluşumların Türkiye'deki nadir benzerlerinden biri olan Zore Kanyonu, el değmemiş yapısıyla gerçekten harika bir doğa mirası. Herkesin hayatında en az bir kez gelip burayı görmesi ve bu muazzam hissiyatı yerinde yaşaması gerekiyor' diye konuştu.

'GERÇEKTEN SAKLI BİR CENNET'

Yürüyüşe DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kaya da Zore Kanyonu'nun kendisini büyülediğini söyledi. Kaya, 'Zore Kanyonu gerçekten saklı bir cennet gibi. Sarp kayalıkların arasından akan berrak suları ve adeta sahil plajını andıran doğal güzelliğiyle insanı büyülüyor. Bize sunduğu bu huzurlu ve serin sığınak, bölge halkının ve doğaseverlerin nefes aldığı, keşfedilmeyi bekleyen benzersiz bir değer' ifadelerini kullandı.

Doğa yürüyüşüne katılanlar, Zore Kanyonu'nun doğal güzelliklerinin korunması ve daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğine dikkat çekti. Etkinliğin, bölgenin doğa turizmi potansiyeline dikkat çekmesi açısından da önemli olduğu belirtildi.