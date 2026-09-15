Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların nitelikli okul öncesi eğitim hizmetlerine erişimini artırmak ve aileleri desteklemek amacıyla il genelinde yaygınlaştırdığı gündüz bakımevlerine bir yenisini daha ekledi. Özel Emin Eller Kavaklıdere Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çocuklara güvenli ve nitelikli eğitim ortamları sunmak amacıyla gündüz bakımevi hizmetlerini il genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Kavaklıdere'de hizmete açılan yeni merkezle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin gündüz bakımevi sayısı 9'a ulaştı.

Özel Emin Eller Kavaklıdere Gündüz Bakımevi'nin açılış törenine Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Kavaklıdere Kaymakamı Cihad Karakaya, önceki dönem milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve vatandaşlar katıldı.

31 ÇOCUK KAPASİTELİ BAKIMEVİ 7 PERSONELLE HİZMET VERECEK

Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenen ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden 20 Mayıs 2026 tarihinde açılış izin belgesi alınan Özel Emin Eller Kavaklıdere Gündüz Bakımevi, iki sınıfta toplam 31 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek.

25-66 aylık çocukların kabul edildiği bakımevinde bir müdür, dört okul öncesi öğretmeni, bir hizmetli ve bir aşçı olmak üzere toplam 7 personel görev yapacak.