İklim krizinin etkisiyle artan yangınlara karşı müdahale kapasitesini artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 yeni arazi tipi arazözü filosuna katıyor. Engebeli arazilerde görev yapabilecek araçların üst yapımına Torbalı'da başlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkisiyle şiddeti ve sıklığı artan orman yangınları ile kırsal alanlardaki afet risklerine karşı itfaiye teşkilatının müdahale kapasitesini artırıyor.

Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında İzmir'e ayrılan 13,5 milyon Euro'luk bütçeyle itfaiye araç filosunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin ilk etabında 10 arazi tipi itfaiye arazözü satın alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında araçların üst yapımına Torbalı'da bulunan fabrikada başlandı.

Yeni nesil arazözlerin ekim ayının sonuna doğru teslim edilmesi planlanıyor.

'ENGEBELİ BÖLGELERE RAHATLIKLA GİRECEK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, kırsal alanlarda artan yapılaşmayla birlikte yangınlara müdahalede yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını belirterek yeni araçların bu ihtiyaca yanıt vereceğini söyledi.

Karaman, 'Geçmiş yıllarda kırsal kesimlerde bu kadar yoğun bir yaşam yoktu. Pandeminin ardından kırsal bölgelerdeki yerleşim arttı. İzmir İtfaiyesi olarak güçlü bir teşkilatız. Ancak kırsal alanlardaki yapılaşmanın yoğunlaşmasıyla birlikte artan yangınlarda şehir tipi itfaiye araçlarının engebeli bölgelere girmekte zorlandığını gördük. Bu araçlar engebeli arazilere çok rahat girecek. Çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İklim krizinin de etkisiyle yangınlar önceki yıllara oranla yüzde yüz, yüzde 200 oranında artış gösterdi. Bu nedenle hem araç filomuzu hem de personel sayımızı artırıyoruz. Ayrıca her yıl yangınlarla mücadele konusunda tecrübe kazanıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ACİL DURUM ARAÇLARI ÜRETİYORUZ'

Yeni araçların üst yapımının gerçekleştirildiği Volkan İtfaiye Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim ise 1974 yılında kurulan şirketin 52 yıldır yalnızca itfaiye ve acil durum araçları ürettiğini belirtti.

Dünyadaki üç önemli itfaiye aracı üreticisinden biri olduklarını belirten Tecim, yaklaşık 500 kişilik ekiple üretim yaptıklarını, ekip içerisinde farklı branşlarda 60 mühendisin görev aldığını ve 38 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

ARAZİYE ÖZEL, YÜZDE 100 YERLİ

Yeni arazözlerin tasarımında orman ve kırsal alan koşulları dikkate alınırken, araçların pompa sistemleri de fabrikanın Ar-Ge bünyesinde görev yapan mühendisler tarafından geliştiriliyor. Yüzde 100 yerli üretim olarak tasarlanan 4x4 özellikteki araçlarda 3 bin 500 litre su, 500 litre imdat ve 200 litre köpük tankı bulunuyor. Araçların şasisi, engebeli arazilerde oluşabilecek burkulmalara karşı güçlendirilirken, olası devrilme durumunda itfaiye personelinin güvenliğini artırmak amacıyla iki farklı tipte takla kafesi yer alıyor. Arazözlerde ayrıca ana su pompasından bağımsız ikinci bir su pompası bulunuyor. Böylece aracın ana pompasında veya araçta meydana gelebilecek bir arıza durumunda dahi yangına müdahalenin sürdürülebilmesi ve personelin kendisini koruyabilmesi amaçlanıyor. Araçlar hem kentsel hem de kırsal yangınlarda kullanılabilecek özelliklere sahip.