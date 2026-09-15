Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcıların hasat sonrası önemli sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı 'Bal Peteği Muhafaza ve Koruma Projesi'ni hayata geçirdi. Arıcılar peteklerini tesise getirmeye başlarken, birlik ve kooperatif başkanları projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde arıcılığın geliştirilmesi, üreticilerin karşılaştığı sorunların azaltılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen 'Bal Peteği Muhafaza ve Koruma Projesi' ile hasat sonrasında kabartılmış peteklerin zarar görmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi'nde oluşturulan konteyner tipi soğuk hava deposunda uygulanan sistem kapsamında, arıcılar hasat sonrası kabartılmış peteklerini tesise getirmeye başladı. Petekler, eksi 30 derecede 48 saat boyunca şoklanarak korunuyor.

PETEKLER GÜVEDEN KORUNUYOR

Büyük Balmumu güvesi, özellikle sıcak bölgelerde peteklerde ciddi zarara yol açarak arıcıların ekonomik kayıplar yaşamasına neden oluyor.

Uygulanan eksi 30 derecelik şoklama yöntemiyle güvenin kelebeği, larvası ve yumurtaları yok ediliyor. Böylece peteklerin zarar görmesi önlenerek bir sonraki üretim sezonunda yeniden kullanılmaları sağlanıyor.

Projenin önemli özelliklerinden biri de peteklerin kimyasal madde kullanılmadan korunması. Bu sayede hem kimyasal mücadele maliyetleri azalıyor hem de olası kalıntı risklerinin önüne geçiliyor. Tesise getirilen petekler poşetlenerek 48 saat boyunca soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor. Şoklama işleminin ardından üreticilere teslim edilen petekler, arıcıların uygun koşullarda muhafaza edebilmesine ve yeni sezonda yeniden kullanabilmesine olanak sağlıyor.

ARICININ MALİYETİ AZALIYOR

Proje sayesinde arıcılar, güve nedeniyle zarar gören peteklerini yeniden satın almak zorunda kalmayacak. Böylece hem petek kayıplarının hem de üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Projeden yararlanacak arıcıların petekli çerçeveleri adetleri sayılarak tutanak ve imza karşılığında teslim alınıyor. Şoklama ve muhafaza işlemlerinin ardından petekler yine kayıt altında üreticilere teslim ediliyor.

ARICILAR HİZMETTEN MEMNUN

Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Binici, tesisin arıcılar için önemli bir hizmet olduğunu belirterek, 'Bu tesis arıcılar için çok büyük bir fayda sağlayacak.

Biz bu iş için yıllardan beri mücadele veriyoruz. Tesisin kurulması için çok girişimde bulunduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya özellikle teşekkür ediyorum' dedi.

Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut da projenin arıcılar açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Peteklerin arıcılıkta vazgeçilmez olduğunu belirten Turgut, 'Peteklerimizi koruyamazsak ilerleyen yıllarda ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Petekler küfleniyor ve kullanılamaz hale geliyor. Burada uygulanan sistem sayesinde peteklerimizi koruyarak önümüzdeki yıllarda yeniden kullanabileceğiz. Bu hem arıcımıza hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak' diye konuştu.

Manisa genelinde yaklaşık 1.500 arıcının bulunduğunu belirten Turgut, hizmetin düzenli şekilde devam etmesinin önemine dikkat çekerek, 'Bu gerçekten arıcılığımız açısından çok iyi bir hizmet. Arıcılığa verilen bu değerli destek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'KENDİ PETEKLERİMİZİ GETİREREK YARARLANMAYA BAŞLADIK'

Manisa Salihli Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Açıkgöz ise projenin üreticiler açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Açıkgöz, 'Arıcılıkta en önemli konulardan biri kabarmış peteklerin korunması. Manisa Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği bu proje için bugün buradayız. Hatta kendi peteklerimizi de getirerek uygulamadan yararlanmaya başladık' dedi.

Manisa'nın arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Nuri Açıkgöz, Büyükşehir Belediyesinin arıcılığa yönelik desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bu proje üreticilerimizin peteklerini korumasına ve ekonomik açıdan rahatlamasına katkı sağlayacak. Bal çok önemli bir tüketim maddesi. Dolayısıyla peteklerin ve bal üretim sürecinin sağlıklı şekilde korunması, halk sağlığı açısından da büyük önem taşıyor. Bu anlamda Besim Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

BÜYÜK BALMUMU GÜVESİ ARICILIKTA CİDDİ KAYIPLARA YOL AÇIYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi Hıroğlu Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi Sorumlusu Üzeyir Karaca, uygulanan sistemin teknik işleyişi hakkında bilgi verdi.

Karaca, Manisa'nın sıcak iklimi nedeniyle peteklerin soğuk sistemde muhafaza edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Manisa'daki arıcılarımız hasat sonrası kabarmış peteklerini tesisimize getirerek eksi 30 derecede 48 saat boyunca şoklayabiliyor. Eksi 30 derecede 48 saatlik şoklama ile petek güvesinin kelebeğini, larvasını ve yumurtasını yok ediyoruz' dedi.

Tesise getirilen peteklerin poşetlenerek şoklama işleminin ardından üreticilere teslim edildiğini belirten Karaca, Büyük Balmumu güvesi nedeniyle ülke genelinde ciddi kayıplar yaşandığını ifade etti.

Karaca, uygulamanın özellikle sıcak iklime sahip bölgelerde yaygınlaşmasını temenni ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya arıcılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.