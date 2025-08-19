Goalball Kadın Milli Takımımız, 28 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında Finlandiya’nın Lahti kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Eskişehir’de sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu’nda yapılan antrenmanlar, 27 Ağustos’a kadar devam edecek. Akşam antrenmanları ise Şehit Tarkan Karaca Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Milli takım antrenörü Hüseyin Atmaca, “Çok güzel bir tesisteyiz. Günde çift antrenmanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadın takımımız birçok şampiyonluk elde etti.

Lahti’deki şampiyonada da altın madalya alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi. Atmaca, desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kamp dönemi, sporcuların motivasyonunu artırırken, takımın uyum içinde çalışmasına katkı sağlıyor. Avrupa arenasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Goalball Kadın Milli Takımı, büyük bir kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.