Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Dostları Derneği işbirliğiyle, Antalyaspor yıllarca oyunculuk ve teknik adamlık yapmış Metin Ünal onuruna, “İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır” mottosuyla Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - 1966'da kurulan Antalyaspor'un ilk kadrosunda yer alan ve 17 yıl boyunca aralıksız forma giyen, sonrasında kırmızı beyazlı takımda teknik direktör olarak da hizmet veren Metin Ünal onuruna düzenlenen 10. Antalyaspor Dostları Derneği Ayak Tenisi Turnuvası Beach Park Tenis kortlarında başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Dostları Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen turnuvanın açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

EFSANELER YENİDEN BULUŞTU

“İnsanlar Yaşarken Anılmalıdır” sloganıyla düzenlenen turnuvanın açılış maçını Antalyaspor’da forma giymiş efsane isimler yaptı. Turnuvaya Metin Ünal’ın ailesi, sevenleri ve turnuvayı izlemek için gelen izleyiciler hazır bulundu. Amigo Recep Güler de turnuvaya gelen izleyicileri marşlarla coşturdu. Turnuva 15 gün sürecek ve 12 takım mücadele edecek.

AHDE VEFA ÖRNEĞİ

Turnuvanın açılında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim İlhami Koç, “Bu turnuva, Antalya’ya emek veren eski sporcularımız için bir ahde vefa örneğidir. Onları hatırlamak ve anmak çok önemlidir. 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Beach Park Tenis Kortlarında düzenlenen turnuvadaki maçlar hafta içi saat 20.00-23.00’de oynanacak. Final günü de kupa ve madalyalar taktim edilecek” diye konuştu.

MUTLU OLDUM GURUR DUYDUM

Kırmızı beyazlı kulübün yaşayan efsanelerinden Metin Ünal da kendisi adına düzenlenen turnuvadan dolayı gurur duyduğunu söyleyerek, “Ne mutlu bana. Böyle bir organizasyondan mutluluk duyulmaz mı? Eski oyuncularım, takım arkadaşlarım, dostlarım bugün beni yalnız bırakmadı. Bu güzel organizasyondan çok memnun kaldım. Antalyaspor’a hizmet vermiş herkese nasip olmasını dilerim” dedi.