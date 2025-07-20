Halk sağlığını önceleyen sosyal projeleri ile adından söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde yaklaşık 8 ay önce hizmete açtığı Glütensiz Kafe & Market, kısa sürede Mersinlilerin beğenisini kazandı.MERSİN (İGFA) - Yenişehir ilçesindeki Antika Pazarı yanında hizmet veren işletme; glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlar için sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda güvenli bir sosyal alan sunuyor.

Glüten intoleransı veya Çölyak hastalığı olan bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan kafe ve markette; glütensiz sıcak yemeklerden ambalajlı ürünlere kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Menüde yer alan pizza, lahmacun, hamburger, içli köfte gibi yiyecekler tamamen glütensiz olarak hazırlanıyor ve sıcak bir şekilde servis ediliyor. Aynı zamanda un, makarna, şehriye, atıştırmalık, tatlı ve daha pek çok glütensiz ürün, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Glütensiz beslenme zorunluluğu olan bireylerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan ürünlere erişim sorununu tek çatı altında toplayan Büyükşehir, bu hizmeti ile vatandaşların takdirini de topluyor. Kent genelinde glütensiz yemek ve restoran hizmetinin oldukça sınırlı olmasından dolayı sosyalleşme problemi de yaşayan glüten ve çölyak hastaları için Glütensiz Kafe & Market, aynı zamanda bir buluşma noktası işlevi de görüyor. İşletmeyi ziyaret eden birçok vatandaş, dışarıda gönül rahatlığıyla yemek yiyebilmenin ve vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mavruk: “Glütensiz Kafe & Market’te çok geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veriyoruz”

Glütensiz Kafe & Market’te Şube Müdürü olarak görev yapan Ceyhun Mavruk; kendi yemeklerini evde hazırlamak isteyen Çölyak ve Glüten hastalarının yemek yapabilecekleri tüm glütensiz ürünlerin, bu işletmede satışa sunulduğunu belirtti. İşletmede hamur işlerinden soğuk zincir paketli gıdalara, sağlıklı atıştırmalıklardan tatlılara kadar çok geniş bir yelpazede ürün bulunduğunu kaydeden Mavruk, “Şubemizde; içli köfte, lahmacun, hamburger, pizza gibi sevilen yemeklerin sıcak servisini de yapmaktayız. Market raflarımızda ise; un, makarna, tel şehriye, çikolata, kurabiye, sağlıklı atıştırmalıklar ve kuru ürünler yer almaktadır. Glüten problemi yaşayan kişiler, sınırlı imkânları bulunmasından dolayı dışarıda zaman geçirecek çok fazla seçenek bulamıyorlar. Bu ihtiyaçlarını şubemize gelerek giderebilir; yemeklerini yiyip kahvelerini içerek burada keyifli vakit geçirebilirler” şeklinde konuştu.