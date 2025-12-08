ANKARA (İGFA) - Kasım dönemine ilişkin reel getiri verilerini açıklayan TÜİK'e göre, aylık bazda yatırımcısına en fazla kazandıran araç brüt mevduat faizi oldu. Yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Dolar ve BİST 100 ise hem Yİ-ÜFE, hem TÜFE ile indirgendiğinde yıllık reel kayıp yaşattı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına ilişkin son verilerini yayımladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,18 oranıyla mevduat faizi (brüt) olarak kaydedildi.

Aylık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 1,89, BİST 100 yüzde 0,50, Dolar yüzde 0,26 reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,41, Euro yüzde 0,45 reel kayıp yaşattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,86, BİST 100 yüzde 0,47, dolar yüzde 0,23 reel getiri sağladı; külçe altın yüzde 0,44, Euro ise yüzde 0,48 kaybettirdi.

KISA VADELİ KAZANÇTA KÜLÇE ALTIN ÖNE ÇIKTI

Üç aylık dönemde en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,53 reel getiri sundu.

Aynı dönemde BİST 100, en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmede de külçe altın zirvedeki yerini korudu. Buna göre altının reel getirisi; Yİ-ÜFE ile yüzde 23,30, TÜFE ile yüzde 22,74 oldu.

Bu dönemde en çok kaybettiren araç ise dolar olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in yıllık değerlendirmesine göre külçe altın, yatırımcısına; Yİ-ÜFE ile yüzde 47,77, TÜFE ile yüzde 43,44 reel getiri sağlayarak tüm yatırım araçlarını geride bıraktı.

Yıllık bazda; Mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile yüzde 10,91, TÜFE ile yüzde 7,66, DİBS Yİ-ÜFE ile yüzde 5,79, TÜFE ile yüzde 2,69, Euro Yİ-ÜFE ile yüzde 4,90, TÜFE ile yüzde 1,82 reel getiri sağladı.