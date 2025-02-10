Eğlencenin yeni nesil merkezi Giulia Bursa, 23 Şubat’ta kapılarını Cihangir Lansmanı için açacak.

BURSA (İGFA) - Bursa’nın popüler merkezi Giulia Bursa’nın 23 Şubat programı belli oldu. Cihangir Lansmanı olarak duyurusu yapılan özel gecede konuk sanatçı Allame. Gecenin DJ’leri ise Tuna Atlas ve Can Kuru olacak.

23 Şubat tarihinde saat 20.00 itibariyle kapılarını açacak Giualia etkinliği için biletler online olarak biletinial sitesinden açıldı. Etkinliğe katılmak isteyenler için Podyumpark ve Nisantaschi’den de bilet satışı yapılacak.