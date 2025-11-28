Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, teknoloji ve yenilik odaklı girişim sermayesi fonlarına ilişkin kapsamlı bir yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelik, fonların kurulması, yatırım süreçleri, izleme ve denetim esaslarını belirliyor.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, girişim sermayesi fonlarına katılım ve uygulamalarına dair yeni yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelik, teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Bakanlık bütçesinden girişim sermayesi fonlarına aktarılacak kaynakların kullanımını, yatırım süreçlerini, izleme ve denetim esaslarını kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, fonlar Bakanlık tarafından açılacak çağrılarla belirleniyor ve fon başvuruları Fon Değerlendirme Komisyonu tarafından inceleniyor. Komisyon, finans, ekonomi ve girişim sermayesi alanlarında uzman beş üyeden oluşuyor. Başvuruların değerlendirilmesinde fon yöneticisinin tecrübesi, yönetim masrafları ve diğer yatırımcılardan alınan taahhütler gibi kriterler dikkate alınıyor.

Fonların yönetimi, yatırımcı sözleşmesi ile belirlenecek ve fon kaynakları yalnızca yatırım amaçlı kullanılacak. Fon yöneticileri, yatırım yapılacak şirketleri araştırmak ve yatırım komitesine gerekli bilgileri sunmakla yükümlü olacak. Ayrıca fonların faaliyetleri üç ayda bir Bakanlığa raporlanacak ve bağımsız denetimden geçirilecek.

Yönetmelik, fonların yatırım yapabileceği alanları teknoloji, üretim ve yenilik odaklı girişimlerle sınırlıyor; tütün, alkol, kumar, hukuka aykırı faaliyetler veya münhasır gayrimenkul yatırımları bu kapsamın dışında bırakılıyor. Fonlardan elde edilen getiriler, yatırım süresi sona ermeden tekrar yatırım için kullanılabilecek veya süre bitiminde genel bütçeye aktarılacak.

Yönetmelik kapsamında, Bakanlık dışında diğer yatırımcılar da fonlara kaynak sağlayabilecek ve ikili ya da çok taraflı protokoller yapılabilecek.

