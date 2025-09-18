Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, genel merkez görevlendirmesiyle Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA) 46. Genel Kurulu’na katıldı. Giresun’un ilk kadın milletvekili olan Elvan Işık Gezmiş, yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak; eşit, özgür, şiddetsiz bir dünya için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. TBMM AIPA Türk Grubu üyesi ve partisinin ASEAN Temsilcisi olan Milletvekili Işık Gezmiş, TBMM heyeti olarak Malezya Büyükelçisi öncülüğünde verimli görüşmelerde bulunduklarını belirterek, “Dört gün sürecek temaslarımızın bölgesel iş birliğini güçlendireceğine, parlamentolar arası diyaloğu ve dostluğu pekiştireceğine, ülkemiz ve bölgemiz için olumlu sonuçlar doğuracağına, dünya barışına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz” dedi. TBMM AIPA Türk Grubu üyesi ve partisinin ASEAN Temsilcisi olan Milletvekili Işık Gezmiş, TBMM heyeti olarak Malezya Büyükelçisi öncülüğünde verimli görüşmelerde bulunduklarını belirterek, “Dört gün sürecek temaslarımızın bölgesel iş birliğini güçlendireceğine, parlamentolar arası diyaloğu ve dostluğu pekiştireceğine, ülkemiz ve bölgemiz için olumlu sonuçlar doğuracağına, dünya barışına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

ELVAN IŞIK GEZMİŞ II. KADIN SİYASİ LİDERLER FORUMU’NDA KONUŞTU

Giresun’un ilk kadın milletvekili olan Elvan Işık Gezmiş, Malezya’da II. Kadın Siyasi Liderler Forumu’nda yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak; eşit, özgür, şiddetsiz bir dünya için mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kadın hakları konusunda duyarlılığı ile tanınan Milletvekili Işık Gezmiş konuşmasına dair şu ifadeleri kullandı:

“Malezya’da, ülkemiz adına söz alarak kadınların sosyal, siyasal ve dijital alanlarda güçlenmesi, siyasette kadın liderlerin çoğalması, söz, yetki ve karar organlarında daha aktif rol almaları ve eşit temsiliyetin sağlanması noktasında görüşlerimizi aktardım.

Ülkemizi bu önemli platformda temsil ederek kadınların eşit, özgür ve adil bir geleceğe yürüyüş mücadelesine katkı sunmaktan büyük onur duydum.”