Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı. Diğer yandan İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili’ni seçmek üzere pazar günü belediye meclisinin toplanacağını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklanmaları, 6 şüpheli de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Dün verilen tutuklama kararı sonrası İçişleri Bakanlığı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Mutlu'nun, hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2025 tarihli kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.