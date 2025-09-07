Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenecek Bursa Food Point Fuarı, 23-25 Ekim 2025 tarihlerinde Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sektörün ihracatına güç katan fuar, farklı coğrafyalardan gelecek nitelikli yabancı alıcıları Bursalı üreticilerle bir araya getirecek.BURSA (İGFA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, sektörlerin küresel pazarlara açılması için yeni nesil fuar organizasyonlarını sürdürüyor. Gıda ürünlerinden işleme teknolojilerine, mutfak ekipmanlarından ev dışı tüketim malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinin yer alacağı fuar, firmalara yeni pazarlara ulaşma ve markalarını güçlendirme imkânı sunacak. Food Point, Network Fuarcılık tarafından düzenlenen 6. Turfood Horeca Fuarı ile eş zamanlı olarak yapılacak.

Organizasyon öncesinde BTSO Ana Hizmet Binası’nda istişare toplantısı gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, “Bu fuar, sektörümüzün vizyonunu ve dinamizmini yansıtan önemli bir platform. Bursa, üretim gücü, lojistik altyapısı ve girişimci insan kaynağıyla gıda sanayimizin en stratejik şehirlerinden biri. Food Point Fuarı da bu potansiyeli dünyaya tanıtacak ve yerli firmalarımızın ürünlerini uluslararası vitrine çıkaracaktır.” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Food Point’in hikâyesinin UR-GE projeleriyle başladığını hatırlatarak şunları söyledi: “Yıllar önce başlattığımız alım heyeti organizasyonları, firmalarımızı uluslararası alıcılarla buluşturmuştu. Bugün o adımlar, Food Point markasıyla uluslararası ölçekte tanınan bir fuara dönüştü. Bu süreç, BTSO’nun üyelerine ve sektöre fırsatlar oluşturan vizyoner adımların bir yansımasıdır.”

“FUARLAR İHRACATA AÇILAN KAPI”

BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konsey Başkanı Burhan Sayılgan ise UR-GE programlarının sektörün ihracatına büyük katkı sunduğunu ifade etti. Sayılgan, “UR-GE kapsamındaki çalışmalara başladığımızda sektördeki ihracat oranı yüzde 8 seviyesindeydi. Bugün bu rakamı yüzde 50-60 bandına çıkardık. Ancak asıl önemli olan, fuara doğru hazırlanmak. Doğru ziyaretçiye ulaşmak ve alım heyetleriyle bire bir görüşmeler yaparak firmalarımıza maksimum fayda sağlamak. Biz bu süreci ihracata açılan kapının anahtarı olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Food Point Fuarı öncesinde, 22 Ekim 2025 tarihinde Gıda Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirvede sektörün geleceğine yön verecek gelişmeler ele alınacak ve firmalar için yeni iş birliği fırsatları masaya yatırılacak.