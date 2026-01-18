Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile mevcut gıda işletmecilerine 1 Mart 2026'ya kadar uyum süresi tanındı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile yönetmeliğe 'Geçiş hükümleri' başlıklı yeni bir geçici madde eklendi. Buna göre, yönetmeliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin, yeni hükümlere 1 Mart 2026 tarihine kadar uyum sağlaması zorunlu olacak.

Uyum süreci tamamlanana kadar işletmeler, yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde faaliyetlerini sürdürebilecek.

Ayrıca, 1 Mart 2026 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler ile bu ürünleri içeren gıdalar, raf ömürleri sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Yönetmelik kapsamında, Türk Gıda Kodeksi'nin EK-1 ve EK-2 bölümlerinde de gerçekleştirilen değişikliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.