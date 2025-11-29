İZMİR (İGFA) -İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Swissotel Büyük Efes'te İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosuna göre otelin toplantı ve konferans salonunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, binada mahsur kalan bir yurttaş güvenli bir şekilde tahliye edildi.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Swissotel Büyük Efes'te, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Otel personelinin olası acil durumlara hazırlık seviyesini artırmayı amaçlayan tatbikat senaryosuna göre, yedi katlı binanın giriş katındaki toplantı ve konferans salonunda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte otelin acil durum ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu ve yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu sırada otel içinde bulunan personel ve misafirler tahliye prosedürlerine uygun şekilde binadan dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ise hızla büyüyen alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Otelin üst katlarında mahsur kalan bir otel personeli ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye edildi.