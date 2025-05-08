Sakarya Büyükşehir Belediyesi, turizm gezileri kapsamında ağırladığı Türkiye’nin dört bir yanından şehre gelen SAÜ TÖMER (Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) öğrencilerini Sakarya’nın tarihi, turizmi ve doğal cennetinde yolculuğa çıkardı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen turizm gezileri yoğun bir şekilde devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN…

Birçok tarihi ve turistik bölgenin ziyaret edildiği programların konuğu, SAÜ TÖMER (Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) öğrencileri oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tarihe, edebiyata ve sanata ilgili gençler Sakarya’yı Büyükşehirle keşfetti.

TURİZMİN KALBİNE YOLCULUK

Yoğun bir katılımla gerçekleşen ve iki gün boyunca iki farklı gruba yönelik düzenlenen gezilerde, şehrin turistik bölgeleri olan Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, Acarlar Longozu ve Karasu Yeni Mahalle ziyaret edildi. Elverişli havaları fırsat bilen öğrenciler, bol bol yürüyüş yaparak keyifli anlar yaşadı.

ŞEHRİN TARİHİNİ KEŞFETTİLER

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde tarihe yolculuk yapan öğrenciler, Geyve’de bulunan Ali Fuad Cebesoy Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü, Pamukova Esentepe Park ve Tarihi Taraklı ilçesini gezme fırsatı buldu.

Osmanlı dönemine ait birçok eseri yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler aynı zamanda Helenistik dönemden eserleri inceledi.