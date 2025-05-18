Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin EnFest Gençlik Festivali kapsamında kurduğu Kılavuz İzcilik Kamp Alanı’nda gençler, doğal hayatı farklı etkinliklerle, keyif içinde deneyimledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen EnFest etkinlikleri kapsamında gençler; spor, kültür, sanat ve eğlence dolu bir festival atmosferinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı doyasıya kutluyor.

Gençlere konserlerden atölyelere, sahne etkinliklerinden teknoloji, gastronomi, dijital deneyim, tasarım ve sanat alanlarına kadar geniş bir program yelpazesi sunan EnFest, onların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda yeteneklerini keşfetmelerine ve eğlenceli bir deneyim yaşamalarına imkân sağlıyor.

ODUN ATEŞİNDE PİŞEN SUCUK EKMEK İKRAMI

EnFest etkinlikleri kapsamında Milli İrade Meydanı’nda kurulan Kılavuz İzcilik Kamp Alanı’nda doğa ile iç içe bir eğitim ve etkinlik alanı oluşturuldu. Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlendiği alanda doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen gençlere ideal bir ortam sunuluyor. Küp taşıma, kütük çivi çakma, çubukla tenis topu çıkarma, halat çekme, tırtıl, hızlı somun çevirme gibi izci oyunlarının oynandığı kamp alanında slackline, paracord bileklik atölyesi, bushcraft deneyim ile kamp ateşi ve müzik dinletisi gibi etkinlikler düzenleniyor. Kamp alanında Diriliş Gençlik Kampları tarafından kurulan stantta gençlere odun ateşinde pişirilmiş sucuk ekmek ikram ediliyor. Gençler, farklı etkinliklere katılarak doğal hayatı eğlenerek deneyimliyor.