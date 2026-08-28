Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen 'Kadın Kadına' projesi, şehrin farklı noktalarında kadınlarla buluşmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların sosyal hayata daha güçlü katılım sağlaması ve aile içi iletişimin desteklenmesi amacıyla yürüttüğü 'Kadın Kadına' projesinin son durakları Akyazı ve Adapazarı oldu.

Uzman ekipler, kadınlarla bir araya gelerek aile ilişkilerinden sağlıklı yaşama kadar günlük hayatın önemli başlıklarında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Bu kapsamda Akyazı Çatalköprü ve Düzyazı Mahalleleri ile Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen programlarda sosyolog, psikolog ve diyetisyenlerden oluşan uzman ekip katılımcılarla bir araya geldi.

SAĞLIKLI İLETİŞİMİN YOLLARI KONUŞULDU

Buluşmalarda aile bireyleri arasındaki sağlıklı iletişim yöntemleri, çocuk ve ergenlerle güçlü bağ kurmanın yolları, çiftler arasındaki ilişkilerde sınır koyma ve karşılıklı anlayışı geliştirme gibi konular ele alındı.

Kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara yönelik önerilerin de paylaşıldığı programlarda katılımcılar, merak ettikleri soruları doğrudan uzmanlara yöneltme imkânı buldu.