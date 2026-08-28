Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Türkiye genelinde 37 limanda gemi ve botların vatandaşların ziyaretine açılacağını duyurdu. Bursa'da ise TCSG-25, Mudanya BUDO İskelesi'nde ziyaret edilebilecek.

BURSA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde Sahil Güvenlik gemi ve botlarının vatandaşların ziyaretine açılacağını açıkladı.

Karadeniz, Marmara ve Boğazlar, Ege Denizi ve Akdeniz Bölge Komutanlıklarına bağlı unsurlar, belirlenen liman ve iskelelerde vatandaşlarla buluşacak.

BURSA'DA TCSG-25 ZİYARET EDİLEBİLECEK

Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde TCSG-25, Mudanya'daki BUDO İskelesi'nde halkın ziyaretine açılacak.

İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'nın yanı sıra Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki çok sayıda limanda Sahil Güvenlik gemi ve botları ziyaret edilebilecek.

ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU

Etkinlik kapsamında Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı unsurlar 10.00-17.00, Marmara ve Boğazlar, Ege Denizi ve Akdeniz Bölge Komutanlıklarına bağlı unsurlar ise 09.00-17.00 veya ilgili bölgede duyurulan saatler arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak ve gemi ile botları yakından görmek isteyen tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.