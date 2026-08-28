İpsala'da bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen geleneksel İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, coşkulu bir kortej yürüyüşü ve törenle kapılarını açtı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya'nın en önemli tarım ve kültür buluşmalarından biri olan 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı, coşkulu bir kortej yürüyüşüyle start aldı. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra fuar alanına geçerek açılış törenini gerçekleştirdi.

Açılış törenine; Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile çok sayıda davetli ve İpsalalı vatandaş katıldı.

Sünnet olan çocuklar için Kına gecesi yapılırken geceye İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ile İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman katılarak çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti.

FUAR 5 GÜN BOYUNCA ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

Bölge ekonomisi ve çeltik üretimi açısından büyük önem taşıyan festival kapsamında kurulan Tarım Fuarı, 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Tarım teknolojileri, yöresel ürünler ve üreticilerin buluşma noktası olan fuarda, çeşitli etkinlikler ve kültürel programlar da yer alacak.