Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yeniden inşa edilen 3 bin 140 rakımdaki Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Yangında ağır zarar gören mescidimizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Bir buçuk ay gibi bir zaman diliminde inşallah bitireceğiz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daha önce çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale gelen ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yeniden inşa edilen 3 bin 140 rakımdaki Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulundu.

Kırklar Dağı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Genç, burada cuma namazını da vatandaşlarla birlikte kıldı. Tamamı ahşap olarak yeniden inşa edilen mescidin kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Genç, çalışmaların yaklaşık bir buçuk ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Başkan Genç, Kırklar Dağı'nın Trabzon'un en uç ve en yüksek noktalarından biri olmasının yanı sıra milli ve manevi açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Trabzon'umuzun en uç noktası. Şu anda Kırklar Dağı'ndayız. 3 bin 140 kodunda Kırklar Mescidimizin inşa çalışmalarını yerinde görmek için, hem de mübarek bir günde Cenab-ı Allah nasip etti, cuma namazımızı birlikte eda ettik. Birkaç ay önce burada bir yangın olmuştu. Mescidimiz maalesef ağır bir hasar görmüştü. Şimdi Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Fen İşleri Daire Başkanlığımızın hazırladığı projeyle, buradaki derneğimiz, muhtarlarımız hep beraber el ele verdik. İnşallah çok daha güzelini Allah nasip edecek, hayır sahiplerinin de destekleriyle birlikte buraya inşa edeceğiz. Şu anda hemen hemen kaba kısmını bitirmek üzereyiz. Tamamı ahşaptan olacak ve inşallah ilelebet, yeryüzündeki belki de kara parçası olarak en yüksek ibadet noktalarından birinde bir mescidi inşa etmiş olacağız. Bu yönüyle çok çok önemli' dedi.

BİR BUÇUK AYDA TAMAMLANACAK

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Burası Kırklar Dağı olarak bilinen, hem milli hem manevi olarak çok kıymetli bir mekandır. 'Üçler, yediler, kırklar' diye bilinen, Türk-İslam anlayışının, medeniyetinin ve milletinin devamı için önemli istişarelerin yapıldığı bir noktadır. Milli ve manevi bir mekandır. İlelebet bayrağımız dalgalanacak, ilelebet burada inşallah ezan okunacak. Biz de buna vesile olmak için gayret ediyoruz. Bu manada ne yaparsak ne mutlu bize. Tabii buranın uzun zamandır içeride gördüğünüz mihrap taşına ve buraya hizmet eden, fedakarca gayret ortaya koyan çok kıymetli hocamız var. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Biz de onun açtığı bu yolculukta derneğimiz, hocalarımız ve muhtarlarımızla hep beraber el ele verip bu güzel ve manevi değeri çok kıymetli noktaya hizmet edeceğiz. Daha güzellerini de yapmayı Allah bize nasip etsin. Bir buçuk ay gibi bir zamanda da tamamlamayı hedefliyoruz.'