Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri' programında yaptığı konuşmada, Türk dizilerinin Türkiye'nin yumuşak gücünü büyüttüğünü ve ülke markasını dünyada daha görünür hale getirdiğini söyledi.

ANKARA (İGFA)- İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuşan Duran, insanlık tarihinin özünde hikâyelerin bulunduğunu belirterek, anlatının mecrası değişse de insanın kendini ve dünyayı anlatma ihtiyacının değişmediğini ifade etti.

Uluslararası sistemde anlatıların ikna gücünün son derece önemli olduğunu vurgulayan Duran, bir ülke hakkında oluşan kanaatlerin çoğu zaman resmi açıklamaların ötesine geçtiğini söyledi. Başkan Duran, geçen yüzyılda sinema ve televizyonun Batı merkezli kültürel hegemonya aracı olarak kullanıldığına dikkat çekerek, özellikle Soğuk Savaş döneminde beyaz perdenin propaganda ve ideolojik rekabetin bir parçası haline geldiğini dile getirdi.

TÜRK DİZİLERİNE 'HEGEMONYA' DEĞİL, KENDİ HİKÂYEMİZİ ANLATMA FIRSATI

Türk dizilerinin dünyadaki yükselişinin bir hegemonya kurma meselesi olarak görülmediğini belirten Duran, asıl hedefin Türkiye'nin kendi hikâyesini üretmek, dolaşıma sokmak ve farklı toplumlarla buluşturmak olduğunu söyledi. Duran, Türk dizilerinin Şam'dan Rabat'a, Belgrad'dan Santiago ve Johannesburg'a kadar geniş bir coğrafyada izleyiciye ulaştığını, böylece Türkiye'nin haritada uzak bir ülke olmaktan çıkarak gündelik hayatın parçası haline geldiğini ifade etti.

'170'TEN FAZLA ÜLKEDE 1 MİLYARI AŞAN İZLEYİCİYE ULAŞIYOR'

Türk dizilerinin ihracat başarısına da dikkat çeken Duran, sektörün bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer aldığını söyledi. Duran'ın verdiği bilgilere göre, Türk dizileri 170'ten fazla ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor. Dizi ihracatının 2000'li yılların başında yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinden bugün 1 milyar doların üzerine çıktığını belirten Duran, bu başarının büyük emeklerle elde edildiğini ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında yapılan bir araştırmaya atıf yapan Duran, Türkçe öğrenen 5 bin yabancı katılımcının yüzde 81'inin bu sürece Türk dizilerini izleyerek başladığını söyledi.

'TÜRKİYE MARKASINI GÜÇLENDİRMEK STRATEJİK ÖNCELİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun, ülkenin kendi hikâyesini aracısız biçimde dünyaya anlatmasını esas aldığını dile getiren Duran, Türk dizilerinin yalnızca bir sektör başarısı değil, aynı zamanda çok merkezli bir dünya anlatısının parçası olduğunu söyledi. İletişim Başkanlığı olarak Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarının merkezinde gördüklerini belirten Duran, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'ye de destekleri nedeniyle teşekkür etti.

AİLE, DAYANIŞMA VE KÜLTÜREL DEĞERLERE VURGU

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sektör temsilcilerinden kendi kültürüne, aile yapısına ve toplumsal değerlere hassasiyet göstermelerini beklediklerini söyledi. Aileyi, dayanışmayı, sadakati, kardeşliği ve komşuluğu anlatan hikâyeleri kıymetli bulduklarını ifade eden Duran, daha cesur ve özgün yapımlar beklediklerini kaydetti.

Konuşmasında Anadolu'nun tarihine ve kültürel mirasına da dikkat çeken Duran, Türk hikâye anlatımının en büyük avantajının Gılgamış'tan Dede Korkut'a uzanan zengin bir anlatı geleneğine sahip olması olduğunu vurguladı.

Program, Türk dizilerini anlatan kısa film gösterimiyle başladı ve Duran'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a hediye takdimiyle sona erdi.