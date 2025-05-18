Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi’nin İletişim Festivali’nde sıfır atık, enerji verimliliği ve çevre projeleriyle gençlere çevre bilinci aşıladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “İletişim Festivali’ne” damgasını vurdu. Festivalde çevre bilinci ve farkındalığını artırmayı hedefleyen Büyükşehir; israfı önleme, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konularda öğrencilerin bilinçlenmesini sağladı.

SIFIR ATIK TEMALI DİJİTAL EĞİTİMLER İLGİ GÖRDÜ

Geleneksel eğitim yöntemlerini dijital çağın imkânlarıyla harmanlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile sıfır atık temalı etkileşimli oyunlar ve seçenekli film gösterimleri düzenledi. Bu uygulamalarla katılımcılara; israfı önleme, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilinç kazandırıldı. Festivalde en çok ilgi gören etkinliklerden biri olan “Atık Ayrıştırma Oyunu” sayesinde öğrenciler, orman ve deniz ekosistemlerinde geçen senaryolarla hem çevresel sorunlara müdahale etti hem de çözüm üretme becerilerini geliştirdi.

“QUIZ FLIGHT” İLE EĞLENEREK ÖĞRENME DENEYİMİ

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Quiz Flight” adlı interaktif bilgi yarışmasında ise katılımcılar; atık yönetimi, iklim değişikliği ve enerji verimliliği gibi konularda bilgilerini sınayarak hem eğlendi hem de çevre konularında farkındalıklarını artırdı.

BİSİKLETLE ENERJİ ÜRETİMİ ETKİNLİĞİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Festivalin dikkat çeken bir diğer etkinliği ise bisikletle enerji üretimiydi. Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmek ve yeşil büyümeyi desteklemek amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdi. Katılımcılar, bisiklet çevirerek elektrik üreten sistemleri deneyimledi. Böylece hem çevreci enerji üretimi gözlemlendi hem de spor yaparak sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİ TANITILDI

Festivalde ayrıca Avrupa’nın en büyük çevre projelerinden biri olan “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı” projesine yönelik özel bir bilgilendirme alanı kuruldu. Tanıtım alanında öğrencilere, dip çamurunun temizlenme süreci ve deniz ekosisteminin nasıl iyileştirildiği detaylı şekilde anlatıldı.

1,1 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU ÇEKİLDİ

Dip çamuru ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı festivalde şu ana kadar 1,1 milyon metreküp dip çamurunun çekildiği, 125 hektarlık alanın temizlendiği ve bu süreçte 1031 geotekstil tüp kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi’nde biyolojik çeşitliliğin artması ve deniz suyunun berraklaşması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre duyarlılığına verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarak, festivaldeki etkinliklerle hem gençleri bilgilendirdi hem de gelecek nesillere çevre bilincini aşılamayı sürdürdü.