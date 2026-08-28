14 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında, ilk A Sınıfı Gemi Acenteliği Yetki Belgesi düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenlemeyle gemi acenteliği hizmetlerinde kurumsal yapının güçlendirildiği, hizmet standartlarının yükseltildiği ve sektör için yeni bir dönemin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni yönetmelikle birlikte gemi acenteliği faaliyetlerinde daha kurumsal ve standartlara uygun bir yapı hedeflendiği kaydedildi.