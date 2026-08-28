Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ, Hendek'in altyapısını güçlendirmek için yaklaşık 1 milyar liralık yeni yatırım başlattı. Proje kapsamında asbestli içme suyu boruları yenilenecek, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları güçlendirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Akyazı'da başlatılan 1 milyar liralık yatırımın ardından bu kez Hendek'in altyapısı için yaklaşık 1 milyar liralık proje hayata geçirildi.

Hendek'te düzenlenen yatırım ve tanıtım programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin ilçenin içme suyu ve altyapı sorunlarının çözümünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

'100 LİTRE SUYUN YALNIZCA 45 LİTRESİNİ ULAŞTIRABİLİYORUZ'

İlçedeki su kayıp-kaçak oranlarına dikkat çeken Alemdar, asbestli boruların yenilenmesiyle suyun daha verimli kullanılacağını söyledi. Başkan Alemdar, '100 litre su pompalıyoruz ancak bunun yalnızca 45 litresini vatandaşlarımıza ulaştırabiliyoruz.' diyerek eskiyen asbestli hatların yenilenmesiyle kayıp-kaçağın azaltılacağını ve vatandaşlara daha fazla su ulaştırılacağını ifade etti.

Projenin ilk paketinin asbestli boruların değiştirilmesi, yağmur suyu hatlarının yapılması ve eksik kanalizasyon hatlarının tamamlanmasını kapsadığını belirten Alemdar, devamında yaklaşık 2 milyar liralık yeni bir arıtma tesisi yatırımının da Hendek'e kazandırılacağını açıkladı.

2,5 YILDA 77 KİLOMETRELİK ALTYAPI YAPILDI

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu ise Hendek'te son 2,5 yılda 77 kilometrelik içme suyu, yağmur suyu ve atık su hattının tamamlandığını bildirdi. Yeni yatırım programıyla mevcut altyapının güçlendirilerek ilçenin gelecekteki su ihtiyacını karşılayacak sürdürülebilir bir sistem oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Sakallıoğlu, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

30 KİLOMETRELİK ASBESTLİ HAT YENİLENECEK

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de ilçenin hızlı büyümesiyle altyapı ihtiyacının arttığını belirterek, yaşanan su kesintilerinin önemli bölümünün eskiyen hatlardan kaynaklandığını ifade etti. Püsküllü, 30 kilometrelik asbestli borunun yıl içerisinde yenileneceğini açıkladı.

Yeni yatırımla birlikte Hendek'te içme suyu altyapısının modernize edilmesi, kayıp-kaçakların azaltılması, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.