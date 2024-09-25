İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 100 bin üniversite öğrencisine yönelik burs desteği kampanyası, diğer büyükşehir belediyelerinde de benzer beklentiler yarattı.BURSA (İGFA) - İstanbul'da başlatılan ve 15.000 TL’lik eğitim desteğini kapsayan burs programı, gençlerin eğitim hayatında önemli bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda, Bursa’da yaşayan üniversite öğrencileri de benzer bir destek için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden adım atılmasını bekliyor.

Bursa’daki üniversite öğrencileri, özellikle yüksek eğitim masraflarıyla karşı karşıya kalırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlar ve eğitim destekleri kapsamında bir burs programı başlatabileceği konuşuluyor. Öğrenciler, İBB'nin "Genç Üniversiteli" burs programı gibi, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik bir sistemin Bursa’da da hayata geçirilmesini talep ediyor. Bu desteklerin öğrencilerin eğitim masraflarını hafifleteceği, başarıya odaklanmalarını kolaylaştıracağı düşünülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Ne Bekleniyor? Bursa’daki öğrenciler, belediyeden şu adımları bekliyor:

Eğitim Bursu Desteği: İBB'nin yaptığı gibi belirli bir miktarda (örneğin 10.000-15.000 TL) eğitim desteği sağlanması.

Geniş Kapsamlı Yardımlar: Sadece devlet üniversiteleri değil, vakıf üniversitelerinde 0 burslu okuyan öğrencilerin de faydalanabileceği bir burs programı.

Başarı ve İhtiyaç Temelli Burslar: Maddi desteğe ihtiyacı olan ve başarılı olan öğrencilerin önceliklendirilmesi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, öğrencilere yönelik eğitim desteklerini geliştirmek için çalışma başlatacağı beklentisi artarken, birçok öğrenci bu konuda yapılacak duyuruları yakından takip ediyor.

"BURSA GENÇLERİNE DE DESTEK VERİLMELİ"

Bursa'da yaşayan birçok vatandaş da gençlere yönelik bu tür desteklerin önemine dikkat çekiyor. Üniversite öğrencisi olan oğlu için eğitim bursu bekleyen Bursa sakini Ayşe D., "İstanbul'da başlatılan bu burs gerçekten çok önemli. Eğitim masrafları her geçen gün artıyor ve aileler zorlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de bu tarz bir destek sunarsa, biz de çocuklarımızı daha rahat okutabiliriz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onların eğitimine katkı sağlamak hepimizin sorumluluğu." şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Öğrenciler ve aileler, sosyal medya ve yerel haber kanallarında benzer talepleri sıkça dile getirirken, Bursa'daki gençler de bu tür bir yardımın eğitim hayatlarına büyük katkı sağlayacağını vurguluyor.