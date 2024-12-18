Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, iktidara dikkat çeken bir çağrı yaptı. “Madem ABD Başkanı Trump dahil herkes ‘Suriye’de Türkiye belirleyici aktör’ diyor, o zaman AKP iktidarına bir önerimiz var. Neden sınırımızda Suriye Cumhuriyeti kurmaya çalışmıyoruz” diye soran Burçin Şahindur, “sınırımızda yeni bir Afganistan kuruluyor” uyarısı yaptı.

Suriye’de süren 13 yıllık iç savaşın ardından 10 günlük bir operasyonla birlikte geçtiğimiz 8 Aralık’ta silahlı cihatçı gruplar başkent Şam’ı ele geçirip Suriye Arap Cumhuriyeti’ni fiilen feshetmişti. Suriye’nin son lideri Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya’ya giderken, bu silahlı grupların başını çeken ve “Suriye El Kaide’si” olarak da bilinen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ülkede yönetimi ele geçirdi. Söz konusu gelişmeler, bölgenin geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Yaşananlarla ilgili siyasi parti liderlerinden peş peşe açıklamalar gelirken, ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Donald Trump ise “Ankara'nın desteklediği silahlı grupların Beşar Esad hükümetini devirdiği Suriye'de Türkiye'nin kilit rol oynayacağını” açıkladı ve “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nın elinde” dedi.

‘İKİNCİ AFGANİSTAN UYARISI’

Bu gelişmelerin ardından Genç Parti Lideri Burçin Şahindur’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. “Yapıcı muhalefet olacağız dedik, sözümüzün arkasındayız” diyen Şahindur, iktidara önemli bir çağrıda bulunarak “Sosyal medyaya bakıyorum, herkes kahramanlık destanları yazıyor. Biz HTŞ liderini şoför yaptık, Emevi Camisi’nde namaz kıldık… Madem bu kadar gücümüz var, madem her şey Türk’ün bir sözüne bakıyor, peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden Suriye’nin yeni rejimini cumhuriyet yapmıyor, yapamıyor?” diye sordu. “Neden Suriye’de ikinci Afganistan’ı kurmaya çalışıyoruz” diyen Burçin Şahindur, iktidara “Suriye’de Taliban benzeri bir yönetim oluşmasına izin vermeyin” diye seslendi.

‘SEÇİM ENDEKSLİ KAHRAMANLIKLAR’

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Suriye ile ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Suriyeliler cumhuriyetten o kadar mutlu ki, sırf bu sebeple dönmüyorlar ülkelerine. Madem bu kadar kuvvetliyiz neden sınırımızda Suriye Cumhuriyeti kurmaya çalışmıyoruz? Halkımızın konuya böyle bakması lazım. Sınırlarımızda yeni bir Afganistan kurulmasına izin vermemeliyiz. Bunlar hep gelecek seçime endekslenen kahramanlıklar.”