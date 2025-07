Türkiye'nin en büyük genç iş insanı sivil toplum kuruluşlarından biri olan Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD), 54. Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısını, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde yurt içi ve yurt dışı 55 ayrı şubeden 350'den fazla genç iş insanının katılımı ile gerçekleşti.BURSA (İGFA) - 25-27 Temmuz tarihleri arasında Uludağ Swissotel’de gerçekleşen program, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay ve AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan gibi önemli isimlerin katıldığı gala yemeği ile başladı.

Gala yemeğinde konuşan Genç MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Süleyman Mesih Çil; Bursa’nın tarihi ve manevi atmosferinde genç iş insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Çil, “Bizler Genç MÜSİAD Bursa olarak, 130 kişilik genç, dinamik ve üretken bir aileyiz. Bu vizyonla, üyelerimizin gelişimini desteklemek amacıyla Young Business Academy (YBA) projesini yürütüyoruz.”dedi.

'MADE IN TÜRKİYE' DAMGASINI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA GURURLA TAŞIYACAĞIZ

Genç Ticaret Elçileri (GTE) projesiyle üyelerin birer ihracat neferine dönüştüğünü ve 'Made in Türkiye' damgasını dünyanın dört bir yanına gururla taşımak için cesur adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Çil, çağın ruhuna uygun olarak geliştirdikleri yeni 3T (Tanı-Tanıştır-Ticaret Yap) projesine de değindi. Çil, “Bu yapay zekâ destekli platform, aramızdaki kardeşlik bağını somut ticarete dönüştürmek için tasarlandı. Hedefimiz, birbirini daha iyi tanıyan, tanışan ve daha fazla ticaret yapan bir Genç MÜSİAD oluşturmak.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN USTA: “BİZ SADECE PROJE ÜRETMİYORUZ, GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ”

Daha güçlü bir Genç MÜSİAD" hedefiyle yola çıktıklarını belirten GENÇ MÜSİAD Genel Başkanı Mağsum Usta ise, "Göreve geldiğimiz 3 ayda önemli adımlar attık. 'Sınırlarını Aş' mottosuyla çıktığımız bu yolda, yurtdışı şube sayımızı 40’a çıkardık. Sektör kurullarımızı daha katılımcı bir yapıya kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde Ekim ayında Bakü’de Avrasya Genç İş İnsanları Forumu’nu düzenleyerek Türk dünyasının genç ekonomistlerini bir araya getireceğiz. Biz sadece proje üretmiyoruz, geleceği inşa ediyoruz!" diye konuştu.

Başkan Usta Genç MÜSİAD’ın Teknoloji entegrasyonunu desteklemek için "Yapay Zekâ Atölyeleri" başlattıklarını, 35 yaş altı genç ihracatçıları ödüllendirdikleri 5. Altın Konteyner İhracat Ödülleri başvurularının açıldığını sözlerine ekledi.

“TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIMANIN YOLU, GÖNÜLLERE DOKUNMAKTAN GEÇER”

Konuşmasında MÜSİAD’ın yalnızca bir iş insanları derneği olmanın ötesinde, ortak bir ruhu paylaşan büyük bir aile olduğunu vurgulayan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, Genç MÜSİAD’ı Türkiye’nin kalkınma meşalesini daha da yukarılara taşıyacak “sancaktarlar” olarak gördüklerini ifade etti.

Şenocak, Gazze’de yaşananları ise “tarihin en acımasız insanlık dramlarından biri” olarak tanımlayarak, bu zulüm karşısında sessiz kalmanın vicdan sahibi hiçbir insan için kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Yurt içinde ise MÜSİAD’ın “Terörsüz Türkiye” vizyonuna değinen Şenocak “Biz yürekten inanıyoruz ki terörün kökünü kazımanın yolu, gönüllere dokunmaktan geçer. İnşallah, gençlerin üretime yöneldiği, kadınların sosyal hayatta daha güçlü şekilde var olduğu, ekonomik kalkınmanın güvenli yaşam alanları inşa ettiği bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.” ifadelerini kullandı.

“YENİ DÜNYADA REKABET EDEBİLMENİN ANAHTARININ SÜREKLİ ÖĞRENMEK”

Teknolojinin üretim biçimlerini dönüştürdüğü yeni dünyada rekabet edebilmenin anahtarının “sürekli öğrenmeye açık olmak ve yaşam boyu eğitimi merkezine alan yapılar kurabilmek” olduğunu vurgulayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, bu anlayışla hayata geçirilen Bursa Business School’un, sanayiyle akademiyi, teknolojiyle değer üretimini bir araya getiren dönüştürücü bir vizyon merkezi olduğunu belirtti. Burkay, bu merkezde Genç MÜSİAD gibi yenilikçi, sorumluluk sahibi ve ufku açık gençlerin yer almasının, yürüdükleri yolun ne kadar doğru ve umut verici olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Toplantıya katılarak genç iş insanlarına destek veren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı konuşmada gençlere olan güvenini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin geleceği olan siz değerli genç iş insanlarıyla, sanayinin ve maneviyatın kalbi Bursa'da bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin enerjisi, inovatif bakış açınız ve üretim azminiz, ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşmasında en büyük güvencemizdir. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin dört bir yanını modern ulaşım ağlarıyla donatarak, sizlerin ürettiği değeri en hızlı ve en güvenli şekilde dünyaya ulaştırmanız için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurduğumuz her köprü, açtığımız her tünel, gençlerimizin hayallerine ve hedeflerine daha hızlı ulaşması içindir. Hükümetimiz, girişimci ve üreten gençliğin her zaman yanındadır. Bu anlamlı buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum," dedi.

Genç MÜSİAD 54. Genel İdare Kurulu, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşen strateji toplantıları ve istişarelerin ardından sona erdi.